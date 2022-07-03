Липень, 03 в 20:40

Австралія передасть Збройним силам України ще 20 бронетранспортерів Bushmaster. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ЗСУ дуже необхідна допомога сучасним озброєнням. Саме так Україна зможе ефективно стримати та перемогти ворога.

Зеленський сказав, що Австралія має на озброєнні бронеавтомобілі піхоти Bushmaster, які дуже допомогли б в Україні. Що це за автомобілі Bushmaster та яке їхнє призначення – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Бронемашина Bushmaster

Це броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Bushmaster є розробкою австралійської компанії Perry Engineering. Перші автомобілі з’явилися у 90-х роках.

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Бронемашина призначена виключно для перевезення особового складу, захисту людей від легкого стрілкового озброєння та фугасів. В автомобілі можуть перебувати дев’ять бійців.

Характеристики бронеавтомобіля:

Бойова маса: до 15,4 тонни;

Потужність двигуна: 300 к. с;

Максимальна швидкість: 100 км/год;

Клас бронезахисту: проти куль до 7,62 мм і 8 кг фугасу;

Екіпаж і десант: 1 + 9 осіб.

Bushmaster оснащений 12,7-мм кулеметом або 40-мм автоматичним гранатометом. Вартість такої машини приблизно $500 тис. Уряд Австралії погодився направити до України броньовані автомобілі.

Загалом Австралія надасть Україні додатковий пакет військово-технічної допомоги на суму $100 млн, заявив прем’єр-міністр Ентоні Албенізі. Австралія надасть додатково необхідне обладнання, безпілотники та іншу військову техніку за запитом України.

Фото: Australian Army