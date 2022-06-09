Июнь, 09 в 20:54

В четверг, 9 июня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу Госдумы Российской Федерации отозвать признание независимости Литвы.

Как сообщает Delfi, Ландсбергис подчеркнул, что Россия действует не по человеческим нормам как в войне, так и в политике.

– Только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия. …Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств, – отметил литовский министр.

В пресс-службе президента Литвы такую инициативу Госдумы РФ назвали абсурдом и отказались комментировать ее.

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– Мы не будем комментировать абсурд, – сказали там.

А литовский депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что идея РФ выглядит как “проявление отчаяния”.

– Видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все. В этом решении нет никакого смысла, – сказала депутат.

Напомним, в РФ хотят признать незаконным постановление Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от Единой России Евгений Федоров.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что это является очередным доказательством того, что аппетиты России не заканчиваются Украиной.