Червень, 09 в 20:54

У четвер, 9 червня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на ініціативу Держдуми Російської Федерації відкликати визнання незалежності Литви.

Як повідомляє Delfi, Ландсбергіс підкреслив, що Росія діє не за людськими нормами як у війні, так і в політиці.

– Тільки країна, якою керують звірі, могла розпочати таку війну в Україні, яку розпочала Росія. …Я не дивуюсь, що й у політиці діють не за людськими законами. Реагувати ми маємо відповідно. Бути готовими до захисту – і самі, і з партнерами за допомогою політичних, дипломатичних та інших засобів, – зазначив литовський міністр.

У пресслужбі президента Литви таку ініціативу Держдуми РФ назвали абсурдом та відмовилися коментувати її.

Зараз дивляться

– Ми не коментуватимемо абсурд, – сказали там.

А литовський депутат Радвіле Моркунайте-Мікуленене зазначила, що ідея РФ виглядає як “прояв розпачу”.

– Мабуть, ситуація настільки напружена, у деяких політиків нерви такі напружені, що вони роблять такі надзвичайні заяви, і це не вперше. Може, вони гадають, що когось налякають? Вони можуть заявити, що Місяць належить Росії, це їхнє уявлення і все. У цьому рішенні немає жодного сенсу, – сказала депутат.

Нагадаємо, в РФ хочуть визнати незаконною ухвалу Державної Ради СРСР Про визнання незалежності Литовської Республіки. Відповідний законопроєкт вніс до Держдуми депутат Єдиної Росії Євген Федоров.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що це є черговим доказом того, що апетити Росії не закінчуються Україною.