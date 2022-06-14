Июнь, 14 в 9:53

Польша решила сформировать две новые общевойсковые дивизии. На это решение польского правительства повлияла война России против Украины.

В Варшаве считают, что ее армия должна быть готова самостоятельно защищать страну в случае потенциальной войны. Новые общевойсковые дивизии будут дислоцироваться в центральном регионе страны, вдоль реки Висла.

— Сегодня могу сказать, что мы сформируем две дополнительные общевойсковые дивизии, расположенные вдоль реки Висла, в центральной части Польши. В конечном итоге, польское войско будет иметь шесть тактических соединений с соответствующими компонентами обеспечения и боевой безопасности, – заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Также он добавил, что польская группа вооружений и южнокорейская компания Hyundai Rotem подписали меморандум о совместной разработке и производстве танков и колесных бронированных машин.

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По словам Блащака, польская армия должна быстро приобрести корейскую военную технику. Он отметил, что его переговоры в Южной Корее касались закупки корейских боевых танков К2, их производства и совместной разработки в Польше.

Источник: Министерство обороны Польши