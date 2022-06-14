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На рішення вплинула агресія РФ: Польща сформує нові загальновійськові дивізії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
На рішення вплинула агресія РФ: Польща сформує нові загальновійськові дивізії
Фото: Depositphotos

Польща вирішила сформувати дві нові загальновійськові дивізії. На таке рішення польського уряду вплинула війна Росії проти України.

У Варшаві вважають, що її армія має бути готова самостійно захищати країну у разі потенційної війни. Нові загальновійськові дивізії будуть дислокуватися у центральному регіоні країни, вздовж річки Вісла.

– Сьогодні можу сказати, що ми сформуємо дві додаткові загальновійськові дивізії, розташовані вздовж річки Вісла, в центральній частині Польщі. Зрештою, військо польське матиме шість тактичних з’єднань з відповідними компонентами забезпечення та бойової безпеки, – заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Також він додав, що польська група озброєнь та південнокорейська компанія Hyundai Rotem підписали меморандум про спільну розробку та виробництво танків і колісних броньованих машин.

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За словами Блащака, польська армія має швидко придбати корейську військову техніку. Він зазначив, що його переговори в Південній Кореї стосувалися закупівлі корейських бойових танків К2, їх виробництва та спільної розробки у Польщі.

Джерело: Міністерство оборони Польщі

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