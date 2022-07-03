Украине передадут бронемашины Bushmaster: характеристики и назначение
Австралия передаст Вооруженным силам Украины еще 20 бронетранспортеров Bushmaster. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ очень необходима помощь современным вооружениям. Именно так Украина сможет эффективно сдержать и победить врага.
Зеленский сказал, что Австралия имеет на вооружении бронеавтомобили пехоты Bushmaster, которые очень помогли бы Украине. Что это за автомобили Bushmaster и какое их назначение — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Бронемашина Bushmaster
Это бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4. Bushmaster является разработкой австралийской компании Perry Engineering. Первые автомобили появились в 90-х годах.
Бронемашина предназначена исключительно для перевозки личного состава, защиты людей от легкого стрелкового вооружения и фугасов. В автомобиле могут находиться девять бойцов.
Характеристики бронеавтомобиля:
- Боевая масса: до 15,4 тонны;
- Мощность двигателя: 300 к. с;
- Максимальная скорость: 100 км/ч;
- Класс бронезащиты: против пуль до 7,62 мм и 8 кг фугаса;
- Экипаж и десант: 1+9 человек.
Bushmaster оснащен 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Стоимость такой машины около $500 тыс. Правительство Австралии согласилось направить в Украину бронированные автомобили.
Всего Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму $100 млн, заявил премьер-министр Энтони Албенизи. Австралия предоставит дополнительно необходимое оборудование, беспилотники и другую военную технику по запросу Украины.
Фото: Australian Army