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Факты / Мир

Украине передадут бронемашины Bushmaster: характеристики и назначение

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украине передадут бронемашины Bushmaster: характеристики и назначение

Австралия передаст Вооруженным силам Украины еще 20 бронетранспортеров Bushmaster. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ очень необходима помощь современным вооружениям. Именно так Украина сможет эффективно сдержать и победить врага.

Зеленский сказал, что Австралия имеет на вооружении бронеавтомобили пехоты Bushmaster, которые очень помогли бы Украине. Что это за автомобили Bushmaster и какое их назначение — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Бронемашина Bushmaster

Это бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4. Bushmaster является разработкой австралийской компании Perry Engineering. Первые автомобили появились в 90-х годах.

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Бронемашина предназначена исключительно для перевозки личного состава, защиты людей от легкого стрелкового вооружения и фугасов. В автомобиле могут находиться девять бойцов.

Характеристики бронеавтомобиля:

  • Боевая масса: до 15,4 тонны;
  • Мощность двигателя: 300 к. с;
  • Максимальная скорость: 100 км/ч;
  • Класс бронезащиты: против пуль до 7,62 мм и 8 кг фугаса;
  • Экипаж и десант: 1+9 человек.

Bushmaster оснащен 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Стоимость такой машины около $500 тыс. Правительство Австралии согласилось направить в Украину бронированные автомобили.

Всего Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму $100 млн, заявил премьер-министр Энтони Албенизи. Австралия предоставит дополнительно необходимое оборудование, беспилотники и другую военную технику по запросу Украины.

Фото: Australian Army

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