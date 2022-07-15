Июль, 14 в 22:48

США на данный момент отдают приоритет тем программам помощи Украине, за которые не нужно будет возвращать деньги, а потому программу ленд-лиза начнут использовать позже.

Об этом Белый дом сообщил Голосу Америки.

– Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства, – сказано в заявлении.

Отметим, что срок, когда президент США Джо Байден должен был установить процедуру ленд-лиза, закончился 9 июля.

Сейчас смотрят

В Белом доме пояснили, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым Америка поставляет Украине помощь – как, к примеру, USAI и программа президентских полномочий, – не требуют такого возврата.

Как сообщается, последние поставки американского вооружения для Украины проходили именно по этим программам.

Администрация Байдена на данный момент использует пакет $40 млрд, которые выделил Конгресс.

Эти деньги нужно будет потратить до конца сентября – именно тогда заканчивается фискальный год в США.

Напомним, что координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявлял ранее, что администрация Байдена все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.