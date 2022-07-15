Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Белый дом сообщил, когда заработает ленд-лиз для Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Белый дом сообщил, когда заработает ленд-лиз для Украины
Фото: Getty Images

США на данный момент отдают приоритет тем программам помощи Украине, за которые не нужно будет возвращать деньги, а потому программу ленд-лиза начнут использовать позже.

Об этом Белый дом сообщил Голосу Америки.

– Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства, – сказано в заявлении.

Отметим, что срок, когда президент США Джо Байден должен был установить процедуру ленд-лиза, закончился 9 июля. 

Сейчас смотрят

В Белом доме пояснили, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым Америка поставляет Украине помощь – как, к примеру, USAI и программа президентских полномочий, – не требуют такого возврата.

Как сообщается, последние поставки американского вооружения для Украины проходили именно по этим программам.

Администрация Байдена на данный момент использует пакет $40 млрд, которые выделил Конгресс. 

Эти деньги нужно будет потратить до конца сентября – именно тогда заканчивается фискальный год в США.

Напомним, что координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявлял ранее, что администрация Байдена все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

Читайте
Посол Украины в США рассказала, как будет распределен ленд-лиз

Источник: Голос Америки
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка