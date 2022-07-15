Липень, 14 в 22:48

США зараз віддають пріоритет тим програмам допомоги Україні, за які не потрібно буде повертати гроші, а тому програму лендлізу почнуть використовувати пізніше.

Про це Білий дім повідомив Голос Америки.

– Зараз ми ставимо у пріоритет допомогу безпеці для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти, – сказано у заяві.

Зазначимо, що термін, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру лендлізу, закінчився 9 липня.

Зараз дивляться

У Білому домі пояснили, що програма лендлізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими Америка надає Україні допомогу – як, наприклад, USAI та програма президентських повноважень, – не вимагають такого повернення.

Як повідомляється, останні постачання американського озброєння для України проходили саме за цими програмами.

Адміністрація Байдена зараз використовує пакет $40 млрд, які виділив Конгрес.

Ці гроші потрібно буде витратити до кінця вересня – саме тоді закінчується фіскальний рік у США.

Нагадаємо, що координатор Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв раніше, що адміністрація Байдена все ще розглядає повноваження, що надаються програмою лендлізу.