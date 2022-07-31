В Германии хотят отказаться от производства электричества с помощью газа

Июль, 31 в 20:11

В воскресенье, 31 июля, министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал прекратить производить в стране электричество используя при этом газ. Такое заявление он сделал на фоне опасений, что в Германии закончится голубое топливо, так как Москва сокращает поставки, пишет dpa.

– Мы должны работать над тем, чтобы избежать кризиса электроэнергии вдобавок к газовому кризису. Газ больше не должен использоваться для производства электроэнергии, как это происходит до сих пор, – сказал Линднер.

По его словам, министр экономики Роберт Хабек имеет законные полномочия прекратить использование газа для производства электричества, потребовав, чтобы безопасные и безвредные для климата атомные электростанции в Германии продолжали работать вплоть до 2024 года, если это будет необходимо.

Однако представитель Хабека предупредил, что полный запрет на использование газа в производстве электроэнергии приведет к кризису и отключениям электричества.

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Он добавил, что некоторым электростанциям для работы требуется газ, и они играют решающую роль в поддержании электрической сети Германии.

Однако в то же время в ФРГ прилагают все усилия, чтобы заменить использование газа в производстве, где это только возможно.

В то время, как Берлин пытается уменьшить свою зависимость от Москвы, законодатели разделились, поскольку ищут альтернативные источники энергии.

ФРГ стремится продолжить переход на зеленую энергию.

Ранее были внесены первые изменения, позволяющие угольным электростанциям снова вырабатывать электроэнергию, чтобы гарантировать стабильность снабжения.

Источник: dpa