Липень, 31 в 20:11

У неділю, 31 липня, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав припинити виробляти в країні електрику, використовуючи при цьому газ. Таку заяву він зробив на тлі побоювань, що у Німеччині закінчиться блакитне паливо, оскільки Москва скорочує постачання, пише dpa.

– Ми маємо працювати над тим, щоб уникнути кризи електроенергії на додачу до газової кризи. Газ більше не повинен використовуватись для виробництва електроенергії, як це відбувається досі, – сказав Лінднер.

За його словами, міністр економіки Роберт Хабек має законні повноваження припинити використання газу для виробництва електрики, вимагаючи, щоб безпечні та нешкідливі для клімату атомні електростанції в Німеччині продовжували працювати аж до 2024 року, якщо це буде потрібно.

Однак представник Хабека попередив, що повна заборона на використання газу у виробництві електроенергії призведе до кризи та відключень електрики.

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Він додав, що деяким електростанціям для роботи потрібен газ, і вони відіграють вирішальну роль у підтримці електричної мережі Німеччини.

Однак у той же час у ФРН докладають усіх зусиль, щоб замінити використання газу у виробництві, де це тільки можливо.

Коли Берлін намагається зменшити свою залежність від Москви, законодавці розділилися, оскільки шукають альтернативні джерела енергії.

ФРН прагне продовжити перехід на зелену енергію.

Раніше було внесено перші зміни, що дозволяють вугільним електростанціям знову виробляти електроенергію, щоб гарантувати стабільність постачання.

Джерело: dpa