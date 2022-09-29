Это диверсия: в НАТО опубликовали заявление об утечках на Северных потоках

Сентябрь, 29 в 14:11

В четверг, 29 сентября, в НАТО опубликовали заявление о том, что утечки газа на ветках Северных потоков произошли в результате диверсии.

– Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это (утечки. – Ред.) – результат преднамеренных, безрассудных и безответственных диверсионных актов. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде, – сказано в сообщении.

Альянс пообещал отреагировать на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру союзников.

– Мы как союзники взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом, – резюмировали в НАТО.

Что известно о взрывах на Северных потоках

Напомним, 27 сентября сообщалось об утечке газа сразу в трех местах на трубопроводах Северный поток и Северный поток-2.

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Сегодня, 29 сентября, в Швеции обнаружили еще одну такую утечку.

Шведские сейсмологи считают, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе, где проходят газопроводы.

В Bloomberg пишут, что на месте взрыва образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 м. Там предупредили, что это свидетельствует об экологической катастрофе.