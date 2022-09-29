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Це диверсія: у НАТО опублікували заяву про витоки на Північних потоках

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Це диверсія: у НАТО опублікували заяву про витоки на Північних потоках

У четвер, 29 вересня, в НАТО опублікували заяву про те, що виток газу на гілках Північних потоків стався в результаті диверсії.

– Вся доступна на даний момент інформація вказує на те, що це (витік. – Ред.) – результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу, – сказано у повідомленні.

Альянс пообіцяв відреагувати на будь-яку навмисну ​​атаку на критичну інфраструктуру союзників.

– Ми як союзники взяли на себе зобов’язання готуватися, стримувати та захищатись від примусового використання енергії та інших гібридних тактик по державних та недержавних суб’єктах. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників зустрінемо єдиною і рішучою відповіддю, – резюмували в НАТО.

Що відомо про вибухи на Північних потоках

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося про витік газу одразу у трьох місцях на трубопроводах Північний потік та Північний потік-2.

Зараз дивляться

Сьогодні, 29 вересня, у Швеції виявили ще один такий витік.

Шведські сейсмологи вважають, що витік міг статися внаслідок підводних вибухів, зафіксованих у районі, де проходять газопроводи.

У Bloomberg пишуть, що на місці вибуху утворилася вирва вируючої води діаметром 700 м. Там попередили, що це свідчить про екологічну катастрофу.

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