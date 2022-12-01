Пятое письмо со взрывчаткой пришло в посольство США в Мадриде – СМИ
Посольство США в Мадриде получило письмо, аналогичное пяти посылкам-бомбам, отправленным в посольство Украины в Испании и другим целям в стране.
Об этом сообщил в четверг телеканал La Sexta.
В издании отметили, что специалисты обезвредили пятую бомбу. Испания усилила меры безопасности, чтобы “противостоять потоку взрывных устройств, направленных против высокопоставленных целей, включая премьер-министра и посла Украины в Мадриде”.
Замминистра внутренних дел Испании сообщил, что по предварительным данным все пять пакетов были отправлены из Испании.
Младший министр, ответственный за безопасность, Рафаэль Перес заявил, что самодельные устройства были отправлены в коричневых упаковках, содержащих легковоспламеняющийся порошок и растяжку, которые могли вызвать “внезапное пламя”, а не взрыв.
Посылки были адресованы руководителям учреждений, в которые они направлялись.
Перес сказал, что одно из устройств сдетонировало, ранив сотрудника службы безопасности в посольстве Украины в Мадриде, три других были взорваны силами безопасности в ходе контролируемых взрывов, а одно устройство было сохранено для следственных целей.
– Похоже, что все они были отправлены из страны, но мы основываем это на предварительных визуальных проверках, еще не имея подробного технического отчета, – сказал он.