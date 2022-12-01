Декабрь, 01 в 15:56

Посольство США в Мадриде получило письмо, аналогичное пяти посылкам-бомбам, отправленным в посольство Украины в Испании и другим целям в стране.

Об этом сообщил в четверг телеканал La Sexta.

В издании отметили, что специалисты обезвредили пятую бомбу. Испания усилила меры безопасности, чтобы “противостоять потоку взрывных устройств, направленных против высокопоставленных целей, включая премьер-министра и посла Украины в Мадриде”.

Сейчас смотрят

Замминистра внутренних дел Испании сообщил, что по предварительным данным все пять пакетов были отправлены из Испании.

Младший министр, ответственный за безопасность, Рафаэль Перес заявил, что самодельные устройства были отправлены в коричневых упаковках, содержащих легковоспламеняющийся порошок и растяжку, которые могли вызвать “внезапное пламя”, а не взрыв.

Посылки были адресованы руководителям учреждений, в которые они направлялись.

Перес сказал, что одно из устройств сдетонировало, ранив сотрудника службы безопасности в посольстве Украины в Мадриде, три других были взорваны силами безопасности в ходе контролируемых взрывов, а одно устройство было сохранено для следственных целей.