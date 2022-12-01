Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Пятое письмо со взрывчаткой пришло в посольство США в Мадриде – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Пятое письмо со взрывчаткой пришло в посольство США в Мадриде – СМИ
Фото: Pixabay

Посольство США в Мадриде получило письмо, аналогичное пяти посылкам-бомбам, отправленным в посольство Украины в Испании и другим целям в стране.

Об этом сообщил в четверг телеканал La Sexta.

В издании отметили, что специалисты обезвредили пятую бомбу. Испания усилила меры безопасности, чтобы “противостоять потоку взрывных устройств, направленных против высокопоставленных целей, включая премьер-министра и посла Украины в Мадриде”.

Сейчас смотрят

Замминистра внутренних дел Испании сообщил, что по предварительным данным все пять пакетов были отправлены из Испании.

Младший министр, ответственный за безопасность, Рафаэль Перес заявил, что самодельные устройства были отправлены в коричневых упаковках, содержащих легковоспламеняющийся порошок и растяжку, которые могли вызвать “внезапное пламя”, а не взрыв.

Посылки были адресованы руководителям учреждений, в которые они направлялись.

Перес сказал, что одно из устройств сдетонировало, ранив сотрудника службы безопасности в посольстве Украины в Мадриде, три других были взорваны силами безопасности в ходе контролируемых взрывов, а одно устройство было сохранено для следственных целей.

– Похоже, что все они были отправлены из страны, но мы основываем это на предварительных визуальных проверках, еще не имея подробного технического отчета, – сказал он.

Читайте
Письма со взрывчатками в Испании: два конверта могли прийти из Украины

Источник: Reuters
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка