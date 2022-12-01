Грудень, 01 в 15:56

Посольство США в Мадриді отримало лист, аналогічний п’яти посилкам-бомбам, відправленим до посольства України в Іспанії та інших цілей у країні.

Про це повідомив у четвер телеканал La Sexta.

У виданні наголосили, що фахівці знешкодили п’яту бомбу. Іспанія посилила заходи безпеки, щоб “протистояти потоку вибухових пристроїв, спрямованих проти високопоставлених цілей, включаючи прем’єр-міністра та посла України в Мадриді”.

Зараз дивляться

Заступник міністра внутрішніх справ Іспанії повідомив, що за попередніми даними усі п’ять пакетів було відправлено з Іспанії.

Молодший міністр, відповідальний за безпеку, Рафаель Перес заявив, що саморобні пристрої були відправлені в коричневих упаковках, що містять легко займистий порошок і розтяжку, які могли викликати “раптове полум’я”, а не вибух.

Посилки були адресовані керівникам установ, куди вони направлялися.

Перес сказав, що один із пристроїв здетонував, поранивши співробітника служби безпеки в посольстві України в Мадриді, три інших були підірвані силами безпеки під час контрольованих вибухів, а один пристрій був збережений для слідчих цілей.