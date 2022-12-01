Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

П’ятий лист із вибухівкою надійшов до посольства США в Мадриді – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
П’ятий лист із вибухівкою надійшов до посольства США в Мадриді – ЗМІ
Фото: Pixabay

Посольство США в Мадриді отримало лист, аналогічний п’яти посилкам-бомбам, відправленим до посольства України в Іспанії та інших цілей у країні.

Про це повідомив у четвер телеканал La Sexta.

У виданні наголосили, що фахівці знешкодили п’яту бомбу. Іспанія посилила заходи безпеки, щоб “протистояти потоку вибухових пристроїв, спрямованих проти високопоставлених цілей, включаючи прем’єр-міністра та посла України в Мадриді”.

Зараз дивляться

Заступник міністра внутрішніх справ Іспанії повідомив, що за попередніми даними усі п’ять пакетів було відправлено з Іспанії.

Молодший міністр, відповідальний за безпеку, Рафаель Перес заявив, що саморобні пристрої були відправлені в коричневих упаковках, що містять легко займистий порошок і розтяжку, які могли викликати “раптове полум’я”, а не вибух.

Посилки були адресовані керівникам установ, куди вони направлялися.

Перес сказав, що один із пристроїв здетонував, поранивши співробітника служби безпеки в посольстві України в Мадриді, три інших були підірвані силами безпеки під час контрольованих вибухів, а один пристрій був збережений для слідчих цілей.

– Схоже, що всі вони були відправлені з середини країни, але ми ґрунтуємо це на попередніх візуальних перевірках, ще не маючи докладного технічного звіту, – сказав він.

Читайте
Листи з вибухівками в Іспанії: два конверти могли прийти з України

Джерело: Reuters
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка