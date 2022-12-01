П’ятий лист із вибухівкою надійшов до посольства США в Мадриді – ЗМІ
Посольство США в Мадриді отримало лист, аналогічний п’яти посилкам-бомбам, відправленим до посольства України в Іспанії та інших цілей у країні.
Про це повідомив у четвер телеканал La Sexta.
У виданні наголосили, що фахівці знешкодили п’яту бомбу. Іспанія посилила заходи безпеки, щоб “протистояти потоку вибухових пристроїв, спрямованих проти високопоставлених цілей, включаючи прем’єр-міністра та посла України в Мадриді”.
Заступник міністра внутрішніх справ Іспанії повідомив, що за попередніми даними усі п’ять пакетів було відправлено з Іспанії.
Молодший міністр, відповідальний за безпеку, Рафаель Перес заявив, що саморобні пристрої були відправлені в коричневих упаковках, що містять легко займистий порошок і розтяжку, які могли викликати “раптове полум’я”, а не вибух.
Посилки були адресовані керівникам установ, куди вони направлялися.
Перес сказав, що один із пристроїв здетонував, поранивши співробітника служби безпеки в посольстві України в Мадриді, три інших були підірвані силами безпеки під час контрольованих вибухів, а один пристрій був збережений для слідчих цілей.
– Схоже, що всі вони були відправлені з середини країни, але ми ґрунтуємо це на попередніх візуальних перевірках, ще не маючи докладного технічного звіту, – сказав він.