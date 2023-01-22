Перечекати не вийде: для виживання потрібні танки, гроші та зброя для України – Подоляк

Січень, 22 в 17:38

Українська частина команди глобального корабля, на якому з’явилася масштабна пробоїна, бореться за виживання всього судна. Проте для порятунку всіх пасажирів потрібні злагоджені дії тих, хто перебуває на борту.

Таку аналогію навів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи необхідність постачання військової техніки та надання матеріальної допомоги для боротьби з російською агресією.

– На жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і українська частина команди бореться за виживання судна. Перечекати/відсидітися – не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України, – наголошує Подоляк.

Радник керівника Офісу президента переконаний, що це істина, яку потрібно усвідомити партнерам та союзникам України.