Январь, 30 в 8:39

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на документальный фильм Путин против Запада.

— В какой-то момент он (Путин, — ред.) будто пригрозил мне и сказал: “Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту”, или что-то в этом духе, — сказал Джонсон.

Экс-премьер Британии отметил, что комментарий Путина был сделан после того, как Джонсон предупредил, что война станет “полной катастрофой” во время “очень долгого” разговора в феврале 2022 года.

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— Я думаю, что, судя по его очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам, — добавил он.

В ходе разговора Джонсон также предупредил Путина, что полномасштабное вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Кроме того, британец пытался донести до Путина, что Украина не вступит в НАТО “в ближайшее время”.

Вчера, 29 января, украинские танкисты прибыли в Великобританию, чтобы овладеть танками Challenger 2.