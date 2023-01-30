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Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну – BBC

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Борис Джонсон
Фото: Офіс президента

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє BBC з посиланням на документальний фільм Путін проти Заходу.

– У якийсь момент він (Путін, — ред.) ніби пригрозив мені і сказав: “Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину”, або щось у цьому дусі, – сказав Джонсон.

Експрем’єр Британії зазначив, що коментар Путіна було зроблено після того, як Джонсон попередив, що війна стане “повною катастрофою” під час “дуже довгої” розмови у лютому 2022 року.

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– Я думаю, що, судячи з його дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин, – додав він.

Під час розмови Джонсон також попередив Путіна, що повномасштабне вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії.

Окрім того, британець намагався донести до Путіна, що Україна не вступить до НАТО “найближчим часом”.

Вчора, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії, щоб опанувати танки Challenger 2.

Джерело: BBC
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