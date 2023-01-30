В США считают, что Британия больше не является боевой силой топ-уровня — СМИ

Высокопоставленный американский генерал в частном порядке сказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По словам источников, снижение боеспособности после десятилетий экономии нужно исправить быстрее, чем планировалось, из-за войны России против Украины.

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– В результате… это целая служба, неспособная защитить Великобританию и наших союзников в течение десятилетия, – сказал один из инсайдеров в Минобороны.

Среди шагов, которые необходимо сделать Лондону – увеличение оборонного бюджета как минимум на 3 млрд фунтов стерлингов в год, прекращение плана дальнейшего сокращения численности армии и смягчение правил закупок в мирное время, препятствующих возможности стране быстро закупать оружие и боеприпасы.

Издание также описывает масштабы проблем, стоящих перед Минобороны Великобритании:

Вооруженные силы исчерпают боеприпасы “за несколько дней”, если вступят в боевые действия;

Великобритания не имеет возможности защитить свое небо от такого уровня ракетных ударов и ударов беспилотников, которые наносятся Украине;

Нужно от пяти до 10 лет, чтобы армия смогла развернуть боевую дивизию численностью от 25 тыс. до 30 тыс. человек с поддержкой танков, артиллерии и вертолетов;

Около 30% британских войск, находящихся в состоянии повышенной готовности, являются резервистами, которые не могут мобилизоваться в сроки, определенные НАТО;

Большинство армейского парка бронетехники, включая танки, было произведено от 30 до 60 лет назад, и полная замена не ожидается в течение многих лет.

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин угрожал бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом перед полномасштабным вторжением в Украину.