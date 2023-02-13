Российские хакеры атаковали сайты НАТО

Февраль, 12 в 23:47

В воскресенье, 12 февраля, российские хакеры атаковали сайты Североатлантического союза (НАТО).

Об этом сообщает Radio ERFT со ссылкой на DPA.

Пресссекретарь НАТО заявила, что киберэксперты оборонного альянса активно занимаются инцидентом, затронувшим несколько вебсайтов.

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В частности, хакерская атака была направлена на сайт штаба Специальных операций НАТО (NSHQ). Он был временно недоступен.

Среди других, причастных к атаке, была названа российская хакерская группа Killnet.

В НАТО не сообщили никаких подробностей об инциденте. Представитель союза заявила, что НАТО регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.