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Факти / Світ

Російські хакери атакували сайти НАТО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапори НАТО
Фото: Depositphotos

У неділю, 12 лютого, російські хакери атакували сайти Північноатлантичного союзу (НАТО).

Про це повідомляє Radio ERFT з посиланням на DPA.

Прессекретар НАТО заявила, що кіберексперти оборонного альянсу активно займаються інцидентом, який торкнувся кількох вебсайтів.

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Зокрема, хакерська атака була спрямована на сайт штабу Спеціальних операцій НАТО (NSHQ). Він був тимчасово недоступний.

Серед інших, причетною до атаки, була названа російська хакерська група Killnet.

У НАТО не повідомили жодних подробиць про інцидент. Речник союзу заявила, що НАТО регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до питання кібербезпеки.

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