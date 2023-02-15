Февраль, 15 в 15:57

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предлагает ввести санкции против почти 100 физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.

Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, выступая перед депутатами Европейского парламента.

– Я вношу в Совет список предложений о наложении санкций еще почти на 100 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Сюда входят лица, ответственные за военные действия, политические решения, пропаганду и дезинформацию, – заявил Боррель.

По его словам, ЕС намерен “преследовать тех, кто причастен к бесчеловечным похищениям, депортациям и насильственному усыновлению украинских детей в России, а также тем, кто способствует разграблению украинских ресурсов”.

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— Мы снова сильно ударим по российскому военному и оборонному сектору, по связанным с ними организациям и тем, кто отвечает за разработку беспилотников, нацеленных на гражданское население и инфраструктуру. Сегодняшнее предложение предусматривает полный запрет на экспорт нескольких иранских предприятий, производящих и поставляющих БПЛА. Вчера на встрече НАТО мы получили четкие доказательства того, что это происходит, — добавил он.

Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении большего ключевых лиц, принимающих решения, высокопоставленных государственных чиновников и парламентариев.

– Я предлагаю государствам-членам распространить наши санкции на марионеточную власть и так называемых судей в четырех незаконно аннексированных украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, которые придают фальшивую легитимность российским правителям и их незаконным решениям, – добавил Боррель.

Также ограничительные меры будут введены в отношении СМИ, лиц и организаций, которые “загрязняют публичное пространство дезинформацией и злонамеренными нарративами”.

— Мы будем и дальше усиливать давление на Россию — и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не будет освобождена от жестокой российской агрессии, — заверил Боррель.