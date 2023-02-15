Лютий, 15 в 15:57

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель пропонує запровадити санкції проти майже 100 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за військову діяльність, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію.

Про це він повідомив у середу, 15 лютого, під час виступу перед депутатами Європейського парламенту.

– Я вношу до Ради список пропозицій про накладення санкцій іще майже на 100 фізичних і юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Сюди входять особи, відповідальні за воєнні дії, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію, – заявив Боррель.

За його словами, ЄС має намір “переслідувати тих, хто причетний до нелюдських викрадень, депортацій і насильницького усиновлення українських дітей у Росії, а також тих, хто сприяє розграбуванню українських ресурсів”.

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– Ми знову сильно вдаримо по російському військовому та оборонному сектору, по пов’язаних із ними організаціях та по тих, хто відповідає за розробку безпілотників, націлених на цивільне населення та інфраструктуру. Сьогоднішня пропозиція передбачає повну заборону на експорт кількох іранських підприємств, які виробляють і постачають БПЛА. Вчора на зустрічі НАТО ми отримали чіткі докази того, що це відбувається, – додав він.

Крім того, пропонується запровадити санкції щодо більшої кількості ключових осіб, які ухвалюють рішення, високопоставлених державних чиновників і парламентаріїв.

– Я пропоную державам-членам поширити наші санкції на маріонеткову владу і так званих суддів у чотирьох незаконно анексованих українських Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях, які надають фальшиву легітимність російським правителям та їхнім незаконним рішенням, – додав Боррель.

Також обмежувальні заходи будуть запроваджені щодо ЗМІ, осіб та організацій, які “забруднюють публічний простір дезінформацією та зловмисними наративами”.

– Ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію — і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не буде звільнена від жорстокої російської агресії, – запевнив Боррель.