НАТО должно серьезно подготовиться к тому, что Россия будет контролировать Беларусь – ISW

Февраль, 22 в 8:33

Российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, добьется значительных успехов в восстановлении сюзеренитета России над Беларусью, независимо от результатов его вторжения в Украину.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

– Вероятные постоянные успехи России в Беларуси ставят Запад перед выбором, что делать с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО, – говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности, в Крыму и Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО.

Сейчас смотрят

Как альтернативу, Запад может установить условия для будущего, в котором территориально целая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной РФ Беларуси.

– Это желаемое долгосрочное будущее основывается на немедленных и постоянных решительных действиях Запада по предоставлению Украине возможности выгнать силы РФ со своей территории. Маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно ответить на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину, – отмечают специалисты.

Ранее СМИ получили документ с вероятным планом Кремля захватить Беларусь до 2030 года.