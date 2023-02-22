НАТО має серйозно підготуватися до того, що Росія контролюватиме Білорусь – ISW

Лютий, 22 в 8:33

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю, незалежно від результатів його вторгнення в Україну.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

– Ймовірні постійні успіхи Росії в Білорусі ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО, – йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків, якщо Захід дозволить Путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та Херсонській області, тоді Кремль зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО.

Зараз дивляться

Як альтернативу Захід може встановити умови для майбутнього, в якому територіально ціла Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої РФ Білорусі.

– Це бажане довгострокове майбутнє ґрунтується на негайних і постійних рішучих діях Заходу щодо надання Україні можливості вигнати сили РФ зі своєї території. Малоймовірно, що Захід зможе перемогти або ефективно відповісти на російську кампанію з поглинання Білорусі без попередньої поразки російського вторгнення в Україну, – наголошують фахівці.

Раніше ЗМІ отримали документ зі ймовірним планом Кремля захопити Білорусь до 2030 року.