В Бельгии объяснили почему не могут дать F-16, но готовы обучать пилотов

Бельгия готова обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. В то же время поставлять эти самолеты она не может, потому что их у нее слишком мало.

Об этом заявили в кабинете премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, сообщает издание DeMorgen.

— На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром, также поднимался вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов, — заявили в кабинете де Кроо.

Бельгийские Военно-воздушные силы используют F-16 американского производителя Lockheed Martin с конца 1970-х годов. Поэтому они имеют огромный опыт работы с этим самолетом.

Бельгия не может предоставить Украине истребители F-16 из-за того, что все бельгийские самолеты уже используются. В частности для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии.

Сообщается, что бельгийская армия располагает около 50 самолетов F-16. В течение следующих нескольких лет их будут постепенно заменять на новые F-35. Однако, подчеркивается, что первый истребитель F-35 для Бельгии сойдет с конвейера в Техасе до конца этого года.

Кабинет министра обороны Бельгии сообщил, что до конца 2023 года два бельгийских F-16 будут выведены из эксплуатации из-за достижения 8 тыс. часов налета. Затем оба самолета будут использованы на запчасти для остального бельгийского флота и/или для обучения и подготовки технического персонала.

Источник: DeMorgen

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