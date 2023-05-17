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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Бельгії пояснили чому не можуть надати F-16, але готові навчати пілотів

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Бельгія готова навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Водночас постачати ці літаки вона не може, бо їх у неї надто мало.

Про це заявили в кабінеті прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, повідомляє видання DeMorgen.

– На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром, також піднімалося питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але зможемо навчати пілотів, – заявили у кабінеті де Кроо.

Бельгійські Військово-повітряні сили використовують F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років. Тож вони мають величезний досвід роботи з цим літаком.

Бельгія не може надати Україні винищувачі F-16 через те, що всі бельгійські літаки вже використовуються. Зокрема для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.

Повідомляється, що бельгійська армія має у своєму розпорядженні близько 50 літаків F-16. Протягом наступних кількох років їх будуть поступово замінювати на нові F-35. Однак, наголошується, що перший винищувач F-35 для Бельгії зійде з конвеєра у Техасі до кінця цього року.

Кабінет міністра оборони Бельгії повідомив, що до кінця 2023 року два бельгійських F-16 будуть виведені з експлуатації через досягнення 8 тис. годин нальоту. Потім обидва літаки будуть використані на запчастини для решти бельгійського флоту і/або для навчання й підготовки технічного персоналу.

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F-16

Джерело: DeMorgen

Бельгія, Війна в Україні, Винищувач F-16
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