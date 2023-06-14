Варшава и Берлин почти согласовали создание центра по ремонту танков для Украины

Германия и Польша приближаются к заключению сделки по созданию сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой техники, поскольку Украина ведет контрнаступление против российских войск, сказал посланник Берлина.

Переговоры должны завершиться “в ближайшие дни”, до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, сказал Томас Баггер, посол Германии в Польше, агентству Bloomberg в Варшаве во вторник.

По его словам, центр будет использоваться для поставки крайне необходимых запасных частей для оборудования немецкого производства.

После нескольких месяцев давления на союзников по Организации Североатлантического договора с требованием поставить технику, Украина отправляет ее на поле боя в рамках долгожданного контрнаступления против российских войск с целью отвоевать территорию. Техника, включая танки “Леопард” и американские боевые машины Bradley, появилась на снимках с линии фронта.

По крайней мере, четыре украинских танка Leopard-2 и 16 боевых машин Bradley были уничтожены, повреждены или брошены, согласно данным онлайн-группы Oryx, которая каталогизирует подтвержденные потери техники с обеих сторон.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил в понедельник в Париже, что длительные переговоры по узлу почти подошли к концу — и что Германия, которая поставила Leopard, системы ПВО, такие как Patriot и Iris-T, и зенитные орудия Gepard, скоро сможет помочь отремонтировать их вблизи поля боя.

“Конечно, лучше всего, если системы вооружения будут перемещаться на небольшое расстояние за пределы Украины, ремонтироваться на месте и затем перебрасываться”, — сказал Шольц вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Польша, которая также поставляла танки Leopard в Украину, критиковала Германию в течение нескольких месяцев, прежде чем Шольц дал зеленый свет на поставки в январе. Немецкие поставки запасных частей для старых моделей Leopard также стали источником разногласий между Варшавой и Берлином.

Сервисные центры также были созданы в Словакии и Румынии.

Источник : Bloomberg

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