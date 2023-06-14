Варшава та Берлін майже узгодили утворення центру з ремонту танків для України

Німеччина і Польща наближаються до укладення угоди зі створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки, оскільки Україна веде контрнаступ проти російських військ, сказав посланник Берліна.

Переговори мають завершитися “найближчими днями”, до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, сказав Томас Баггер, посол Німеччини в Польщі, агентству Bloomberg у Варшаві у вівторок.

За його словами, центр використовуватимуть для постачання вкрай необхідних запасних частин для обладнання німецького виробництва.

Після кількох місяців тиску на союзників по Організації Північноатлантичного договору з вимогою поставити техніку, Україна відправляє її на поле бою в рамках довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ з метою відвоювати територію. Техніка, включно з танками “Леопард” і американськими бойовими машинами Bradley, з’явилася на знімках з лінії фронту.

Принаймні чотири українські танки Leopard-2 і 16 бойових машин Bradley було знищено, пошкоджено або кинуто, згідно з даними онлайн-групи Oryx, яка каталогізує підтверджені втрати техніки з обох сторін.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив у понеділок у Парижі, що тривалі переговори щодо вузла майже добігли кінця – і що Німеччина, яка поставила Leopard, системи ППО, такі як Patriot і Iris-T, і зенітні гармати Gepard, скоро зможе допомогти відремонтувати їх поблизу поля бою.

“Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщуватимуться на невелику відстань за межі України, ремонтуватимуться на місці і потім перекидатимуться”, – сказав Шольц разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Польща, яка також постачала танки Leopard в Україну, критикувала Німеччину протягом кількох місяців, перш ніж Шольц дав зелене світло на поставки в січні. Німецькі поставки запасних частин для старих моделей Leopard також стали джерелом розбіжностей між Варшавою і Берліном.

Сервісні центри також були створені в Словаччині та Румунії.

Джерело : Bloomberg

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