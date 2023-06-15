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Валентина Чорна, редактор ленты

Starstreak: что известно о зенитно-ракетном комплексе, характеристики

Starstreak
Фото: Getty Images

Французский концерн Thales S. A. Significant News Only решил возобновить производство ракет Starstreak. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова гендиректора компании.

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов.

Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса “земля-воздух” малой дальности. ПЗРК может поражать воздушные цели на высоте 5 км.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak

  • Длина ракеты: 1,39 м
  • Диаметр корпуса: 0,13м
  • Размах крыла: 0,27 м
  • Масса ракеты: 14 кг
  • Максимальная скорость: ~3,5 M
  • Дальность действия: 300-7000 м
  • Время полета: 8 с
  • Боевая часть: три проницаемых вольфрамовых субэлемента (так называемые “дротики”), имеющие осколочные БЧ
  • Масса субэлемента: ~0,9 кг

В Starstreak вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч, что нивелирует любые противоракетные маневры противника.

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