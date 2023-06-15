Starstreak: що відомо про зенітно-ракетний комплекс, характеристики
Французький концерн Thales S. A. Significant News Only вирішив відновити виробництво ракет Starstreak. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на слова гендиректора компанії.
Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.
Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.
Тактико-технічні характеристики ПЗРК Starstreak
- Довжина ракети: 1,39 м
- Діаметр корпусу: 0,13 м
- Розмах крила: 0,27 м
- Маса ракети: 14 кг
- Максимальна швидкість: ~3,5 M
- Дальність дії: 300-7000 м
- Час польоту: 8 с
- Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані “дротики”), що мають осколочні БЧ
- Маса субелемента: ~0,9 кг
У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.