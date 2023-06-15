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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Starstreak: що відомо про зенітно-ракетний комплекс, характеристики

Starstreak
Фото: Getty Images

Французький концерн Thales S. A. Significant News Only вирішив відновити виробництво ракет Starstreak. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на слова гендиректора компанії.

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Тактико-технічні характеристики ПЗРК Starstreak

  • Довжина ракети: 1,39 м
  • Діаметр корпусу: 0,13 м
  • Розмах крила: 0,27 м
  • Маса ракети: 14 кг
  • Максимальна швидкість: ~3,5 M
  • Дальність дії: 300-7000 м
  • Час польоту: 8 с
  • Бойова частина: три проникних вольфрамових субелементи (так звані “дротики”), що мають осколочні БЧ
  • Маса субелемента: ~0,9 кг

У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.

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Війна в Україні, Велика Британія, Франція
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