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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На восстановление энергетической инфраструктуры. США выделяют Украине $1,3 млрд

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $1,3 млрд финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее, – сказал он.

По словам Блинкена, США инвестируют $520 млн, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.

Также сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об историческом пакете финансовой поддержки для Киева на сумму $3 млрд. А также рассказал о создании платформы для бизнеса Ukraine business compact, которая будет способствовать привлечению инвестиций.

Напомним, конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Лондоне 21-22 июня.

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На восстановление энергетической инфраструктуры. США выделяют Украине $1,3 млрд

Энтони Блинкен, Російська агресія, США, Украина
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