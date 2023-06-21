На восстановление энергетической инфраструктуры. США выделяют Украине $1,3 млрд
Соединенные Штаты Америки выделят Украине $1,3 млрд финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.
Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
– Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее, – сказал он.
По словам Блинкена, США инвестируют $520 млн, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.
Также сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об историческом пакете финансовой поддержки для Киева на сумму $3 млрд. А также рассказал о создании платформы для бизнеса Ukraine business compact, которая будет способствовать привлечению инвестиций.
Напомним, конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Лондоне 21-22 июня.
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