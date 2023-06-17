Помощь НАТО в оборонных закупках Украины и IT-коалиция: Резников об итогах Рамштайна

Кроме самолетной коалиции, Украина и западные партнеры присоединятся к идее создания IT-коалиции, которые обеспечат победу Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания в формате Рамштайн, которое состоялось 15 июня.

— Ключевое — самолетная коалиция сформирована — Дания и Нидерланды обеспечат подготовку наших пилотов на истребителях F-16. К июлю будет готова программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки наших военных. Это только первый шаг. Совсем скоро мы увидим и другие страны, которые присоединятся к коалиции, — написал он.

Резников написал, что в дополнение к самолетной коалиции были обсуждены и вопросы ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

— Также из важного — мои коллеги министр обороны Великого Герцогства Люксембург Франсуа Бауш и Министр обороны Эстонской Республики Ханно Певкур поддержали мою идею создания ИТ-коалиции. Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы. Итак, на горизонте новая коалиция для обеспечения победы Украины, — отметил Алексей Резников.

Отдельно стороны приняли решение о ремонте танков Leopard после того, как была презентация со стороны Польши и Германии по созданию системы хаба по ремонту танков на территории Польши.

Также была подписана декларация о намерениях в сфере закупки и эксплуатации БМП с Чешской и Словацкой Республиками, о чем Резников пообещал предоставить детали позже.

— Как резюме по очередному заседанию в формате Рамштайн: сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной и я благодарен Ллойду Остину за его лидерство, а также благодарю всех наших друзей и партнеров за непоколебимую поддержку, — написал министр обороны Украины.

Алексей Резников говорит, что Украину ждет и очень важное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, которая “совсем скоро” измениться на Совет Украина-НАТО, что будет предусматривать гораздо более расширенные права и возможности Украины.

— Теперь о повестке дня. На заседании Комиссии Украина-НАТО ключевыми были два вопроса. Первый краткосрочный — это все, что касается подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО, который пройдет в июле, — сообщил он.

Глава оборонного ведомства пояснил, что Украина во время Рамштайна имела возможность донести свою позицию и теперь рассчитывает на то, что на Вильнюсском саммите будет четкое понимание: как и когда Украина сможет стать членом НАТО.

Кроме того, стороны обсудили то, как НАТО может помочь Украине наладить медицинскую реабилитацию раненых воинов, которые сейчас возвращаются с поля боя и которым дальше нужно пройти очень серьезный путь, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Алексей Резников добавил, что еще одним важным направлением является помощь со стороны НАТО в оборонных закупках в Украине.

— Мы рассчитываем, что Агентство закупок НАТО сможет помочь нам выстроить эффективную и прозрачную систему закупок, которая позволит эффективно использовать каждую гривну. Это очень практичные вещи и мы можем сейчас констатировать, что на данный момент мы подготовили очень серьезный пакет практических шагов, которые будут представлены на Вильнюсском саммите лидерам стран-членов НАТО.

Вторым вопросом, который был обсужден на Рамштайн, было дальнейшее будущее гарантий безопасности Украины и Европы после украинской победы, написал Резников.

Он пояснил, что речь идет о совместном оборонном планировании, что, на языке НАТО, является “очень важным инструментом”, который позволит смоделировать будущее по нескольким направлениям:

какой должна быть система безопасности?

какой должна быть армия?

какой должна быть оборона?

Алексей Резников говорит, что сегодня в режиме реального времени украинские оборонные планировщики совместно с оборонными планировщиками НАТО работают над моделями будущего.

— Словом, делая все возможное для скорейшей победы в войне сейчас, мы работаем и на дальнейшее будущее, и в этом будущем Украина будет членом НАТО и продолжит делать огромный вклад в систему безопасности Европы и будет иметь очень сильную мощную систему безопасности и обороны, которая позволит нам на поколение вперед рассчитывать на мир и успешное развитие. Это означает — гарантия безопасности и да, это означает полноценное членство в Альянсе, — пояснил он.

По словам министра, украинская власть уже сейчас думает над “очень практическими инструментами”, которые помогут Украине в будущем стать именно таким государством.

— Например, сейчас мы работаем над запуском совместного центра анализа образования и тренировки. Простыми словами я бы назвал это Центр уроков войны с Россией. Идея заключается в том, что мы можем делиться добытыми тяжелой ценой уроками из этой войны и использовать западный опыт для того, чтобы становиться сильнее, — пояснил он.

Алексей Резников добавил, что сегодня целью Украины является стать сильной и способной себя защитить после победы.

Фото: Олексій Резніков

Источник: Олексій Резніков

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