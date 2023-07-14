РФ вывела почти всех военных с территории Беларуси — пограничники

Ситуация вдоль границы с Беларусью остается контролируемой — по ту сторону границы наши не фиксируют формирования у врага группировок, которые могли бы снова вторгнуться в Украину. Количество российских военных там только уменьшается.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Беларусь играет важную роль для России в подготовке российских военных, поэтому это направление наши пограничники внимательно отслеживают.

— К счастью, количество российских военных, которые находились на территории Беларуси и привлечены к обучению, находились на белорусских полигонах, за последнее время только уменьшалось, — отметил Андрей Демченко.

До недавнего времени пограничники фиксировали до 2 тыс. российских военнослужащих, но уже прошла очередная ротация, и практически все военные РФ выведены с территории Беларуси, сказал спикер.

По его словам, ситуация вдоль границы России с Украиной остается тяжелой, ведь враг не прекращает обстрелы. И они каждый раз усиливаются.

В июне, по сравнению с маем, количество обстрелов выросло втрое. С начала этого года Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области враг обстрелял около тысячи раз. Больше всего приходится на Сумскую и Харьковскую области.

Враг активно использует дроны для разведки и для обстрелов. Только в течение вчерашнего дня военнослужащие Госпогранслужбы сбили четыре таких беспилотника.

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