РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники

Ситуація вздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою — по той бік кордону наші не фіксують формування у ворога угруповань, які могли б знову вдертися до України. Кількість російських військових там лише зменшується.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, Білорусь відіграє важливу роль для Росії у підготовці російських військових, тому цей напрямок наші прикордонники уважно відстежують.

— На щастя, кількість російських військових, які перебували на території Білорусі і залучені до навчання, перебували на білоруських полігонах за останній час, тільки зменшувалася, — наголосив Андрій Демченко.

Донедавна прикордонники фіксували до 2 тис. російських військовослужбовців, але вже пройшла чергова ротація, і практично всі військові РФ виведені з території Білорусі, сказав речник.

За його словами, ситуація вздовж кордону Росії з Україною залишається важкою, адже ворог не припиняє обстріли. І вони щоразу посилюються.

У червні, порівняно з травнем, кількість обстрілів виросла втричі. З початку цього року Чернігівщину, Сумщину і Харківщину ворог обстріляв близько тисячі разів. Найбільше припадає на Сумську та Харківську області.

Ворог активно використовує дрони для розвідки та для обстрілів. Лише впродовж вчорашнього дня військовослужбовці Держприкордонслужби збили чотири таких безпілотники.

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