Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники

російські російський військовий
Фото: Getty Images

Ситуація вздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою — по той бік кордону наші не фіксують формування у ворога угруповань, які могли б знову вдертися до України. Кількість російських військових там лише зменшується.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, Білорусь відіграє важливу роль для Росії у підготовці російських військових, тому цей напрямок наші прикордонники уважно відстежують.

— На щастя, кількість російських військових, які перебували на території Білорусі і залучені до навчання, перебували на білоруських полігонах за останній час, тільки зменшувалася, — наголосив Андрій Демченко.

Донедавна прикордонники фіксували до 2 тис. російських військовослужбовців, але вже пройшла чергова ротація, і практично всі військові РФ виведені з території Білорусі, сказав речник.

За його словами, ситуація вздовж кордону Росії з Україною залишається важкою, адже ворог не припиняє обстріли. І вони щоразу посилюються.

Дивіться також
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками
Пригожин

У червні, порівняно з травнем, кількість обстрілів виросла втричі. З початку цього року Чернігівщину, Сумщину і Харківщину ворог обстріляв близько тисячі разів. Найбільше припадає на Сумську та Харківську області.

Ворог активно використовує дрони для розвідки та для обстрілів. Лише впродовж вчорашнього дня військовослужбовці Держприкордонслужби збили чотири таких безпілотники.

Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни підготували в Криму кілька ліній оборони та розглядають відступ – ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Такі події дестабілізують окупантів: Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську
Олександр Тарнавський
Україна отримала від партнерів третину коштів необхідних для швидкого відновлення – Мінфін
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
Допомога Україні – це не благодійність: у Фінляндії відповіли на заяви Воллеса
Фінляндія, палац уряду
Росія застосовує резерви, щоб стримати натиск українських ударних підрозділів – Шершень
ЗСУ на фронті
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
РФ вивела майже всіх військових із території Білорусі – прикордонники
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь