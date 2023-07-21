Украина может получить истребители F-16 в этом году — Кирби
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные могут получить самолеты F-16 до конца года.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
Однако Кирби считает, что главными потребностями ВСУ все же являются артиллерия, амуниция, средства ПВО и броня — танки. В ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.
— Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, противовоздушная оборона и броня — танки. И мы предоставили невероятное количество такой помощи с беспрецедентной скоростью. Это четыре пункта, которые им нужны… Мы действительно пытаемся предоставить украинцам эти средства, — заявил он.
По словам Кирби, использование самолетов будет эффективно только в комплексе с другим оружием, которое необходимо ВСУ.
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям отметил, самолеты F-16 могут приехать в Украину, вероятно, ближе к концу года.
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