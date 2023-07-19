Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину

F-16
Фото: Unsplash

Украина получит многофункциональные легкие истребители F-16, однако сначала пилоты пройдут учения. В Министерстве обороны сообщили, когда самолеты поступят в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что когда будут готовы инфраструктура (укрытия, обеспечение, заправочные станции и прочее), пилоты, способные выполнять боевые задачи, инженеры, способные обслуживать эту военную авиатехнику, тогда партнеры будут принимать решение о передаче самолетов.

— Самолеты F-16 будут — это уже хорошая новость! Но сначала начнутся учения. Это займет немного времени. Оптимистично думаю, что это следующий год, — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Он сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Министр отметил, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одном из этих государств.

Во время Рамштайна-14 министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что его страна, которая присоединилась к подписанию меморандума, также дает свое оборудование и возможности. По словам Резникова, в нескольких странах параллельно будут учиться пилоты и инженеры-техники.

Читайте также
В Воздушных силах рассказали, сколько пилотов Украине надо переучить на самолетах F-16
винищувачі F-16

Источник: Минобороны
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Міноборони України, Алексей Резников, український пілот
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Таврическом направлении ВСУ имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах — Тарнавский
ЗСУ
Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ укрепили госграницу с Беларусью
Сергій Наєв
Оккупанты массово выселяют украинцев, которые не получили паспорт РФ, из домов — Маляр
Російські окупанти в Криму
Трамп заявил, что потребует от Европы компенсации за предоставленное оружие Украине
Дональд Трамп
Украина имеет на вооружении уже более 20 украинских БпЛА – Резников
Військовий ЗСУ керує дроном
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)
Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь