Резников объяснил, когда истребители F-16 поступят в Украину

Украина получит многофункциональные легкие истребители F-16, однако сначала пилоты пройдут учения. В Министерстве обороны сообщили, когда самолеты поступят в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что когда будут готовы инфраструктура (укрытия, обеспечение, заправочные станции и прочее), пилоты, способные выполнять боевые задачи, инженеры, способные обслуживать эту военную авиатехнику, тогда партнеры будут принимать решение о передаче самолетов.

— Самолеты F-16 будут — это уже хорошая новость! Но сначала начнутся учения. Это займет немного времени. Оптимистично думаю, что это следующий год, — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Он сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Министр отметил, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одном из этих государств.

Во время Рамштайна-14 министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что его страна, которая присоединилась к подписанию меморандума, также дает свое оборудование и возможности. По словам Резникова, в нескольких странах параллельно будут учиться пилоты и инженеры-техники.

Источник : Минобороны

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