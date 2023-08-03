Насиловали, угрожали отрезать половые органы: международный отчет о пытках оккупантов в Херсоне

Почти половина украинцев, которые находились в следственных изоляторах во время оккупации Херсона, подвергались масштабным пыткам. Речь идет также и о сексуальном насилии, которое осуществляли российские военные.

Об этом говорится в отчете, в котором проанализированы 320 случаев задержания в Херсоне в более 35 изоляторах. Анализ составлен группой Mobile Justice Team, которая является частью консультативной группы по расследованию зверств Atrocity Crimes Advisory Group при поддержке Великобритании, США и Европейского Союза.

Эту группу создала международная юридическая компания и фонд по защите прав человека Global Rights Compliance для поддержки Офиса генерального прокурора Украины, отмечают журналисты издания CNN.

По крайней мере 43% опрошенных людей, которым пришлось пережить незаконное содержание, вспомнили о практике пыток в следственных изоляторах, а сексуальное насилие назвали обычной тактикой российских оккупантов. По предварительной информации, чаще всего пыткам в изоляторах подвергались военные и члены их семей.

По крайней мере 36 человек упоминали об использовании электрического тока во время допросов российскими оккупантами. Другие жертвы утверждали, что им угрожали обрезать половые органы. Еще один человек стал свидетелем изнасилования другого незаконно задержанного лица.

Российские оккупанты нередко использовали тактику удушения, применение водных пыток, жестокое избиение и угрозы изнасилованием против людей, которых незаконно удерживали в застенках на территории Херсона.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.