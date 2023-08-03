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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ґвалтували, погрожували відрізати статеві органи: міжнародний звіт про тортури окупантів у Херсоні

Ґвалтували, погрожували відрізати статеві органи: міжнародний звіт про тортури окупантів у Херсоні
Фото: СБУ

Майже половина українців, які перебували в слідчих ізоляторах під час окупації Херсону, зазнавали масштабних тортур. Йдеться також і про сексуальне насильство, яке здійснювали російські військові.

Про це йдеться у звіті, в якому проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у понад 35 ізоляторах. Аналіз складений групою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи з розслідування звірств Atrocity Crimes Advisory Group за підтримки Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Цю групу створила міжнародна юридична компанія та фундація із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу генерального прокурора України, зазначають журналісти видання CNN.

Принаймні 43% опитаних людей, яким довелося пережити незаконне утримання, згадали про практику тортур у слідчих ізоляторах, а сексуальне насильство назвали звичайною тактикою російських окупантів. За попередньою інформацією, найчастіше катування в ізоляторах зазнавали військові та члени їхніх родин.

Принаймні 36 людей згадували про використання електричного струму під час допитів російськими окупантами. Інші жертви стверджували, що їм погрожувати обрізати статеві органи. Ще одна людина стала свідком зґвалтування іншої незаконно затриманої особи.

Російські окупанти нерідко використовували тактику задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтуванням проти людей, яких незаконно утримували в катівнях на території Херсону.

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Ґвалтували, погрожували відрізати статеві органи: міжнародний звіт про тортури окупантів у Херсоні

Джерело: CNN
Війна в Україні, Воєнні злочини, Зґвалтування, Насильство, Новини Херсону, Україна-Росія, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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