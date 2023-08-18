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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Румыния и Украина планируют удвоить экспорт зерна до 4 млн тонн в месяц

Марчел Чолаку та Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что целью поставлено удвоить транзит украинского зерна через Румынию в ближайший период – с 2 млн тонн в месяц сейчас до 4 млн тонн.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

— Я заверил его (Шмыгаля. — Ред.), что Румыния, как и раньше, будет продолжать участвовать в содействии экспорту украинского зерна на международные рынки. Мы надеемся, что более 60% всего украинского экспорта зерна будет идти транзитом через Румынию, — сказал Чолаку.

Он добавил, что во время встречи с главой украинского правительства была подписана политическая декларация о транзите товаров из Украины.

По его словам, Киев и Бухарест поставили амбициозную цель удвоить объем транзита украинского зерна через Румынию в ближайший период, с 2 млн тонн в месяц сейчас до 4 млн тонн.

Для этого они сосредоточат свои усилия на развитии имеющихся мощностей и коридоров, прежде всего Сулинского канала и порта Констанца.

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Источник: B1 TV

Денис Шмыгаль, Зерно, Румунія, Украина
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