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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Румунія та Україна планують подвоїти експорт зерна до 4 млн тонн на місяць

Марчел Чолаку та Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що за мету поставлено подвоїти транзит українського зерна через Румунію в найближчий період – із 2 млн тонн на місяць зараз до 4 млн тонн.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Я запевнив його (Шмигаля. – Ред.), що Румунія, як і раніше, буде продовжувати брати участь у сприянні експорту українського зерна на міжнародні ринки. Ми сподіваємося, що понад 60% всього українського експорту зерна буде йти транзитом через Румунію, – сказав Чолаку.

Він додав, що під час зустрічі із главою українського уряду було підписано політичну декларацію про транзит товарів із України.

За його словами, Київ і Бухарест поставили амбітну мету – подвоїти обсяг транзиту українського зерна через Румунію в найближчий період, із 2 млн тонн на місяць зараз до 4 млн тонн.

Для цього вони зосередять свої зусилля на розвитку наявних потужностей і коридорів, насамперед Сулинського каналу та порту Констанца.

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Джерело: B1 TV

Денис Шмигаль, Зерно, Румунія, Україна
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