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В Еврокомиссии хотят продлить защиту для украинцев еще на год

Українські біженці у Варшаві
Фото: Getty Images

Европейская Комиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 3 марта 2025 года.

Об этом говорится на сайте ЕК.

Указано, что это обеспечит уверенность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой по всему ЕС.

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ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, она автоматически была продлена на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому она должна быть продлена как необходимая и соответствующая реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и долгосрочному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС.

Теперь это предложение Комиссии должно быть принято Советом.

Ранее в Евростате сообщили, что количество беженцев из Украины со статусом временной защиты на территории Европейского Союза в июле увеличилось почти на 50 тыс. человек.

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ЕС, Беженцы, Война в Украине
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