Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС в июле увеличилось — Евростат

Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты на территории Европейского Союза в июле увеличилось почти на 50 тыс. человек. Этот статус, по состоянию на 31 июля, имели 4 млн 114,3 тыс. граждан стран, которые не входят в ЕС и выехали из Украины после вторжения России.

По данным Евростата, больше всего это наблюдалось в Германии (еще 20 445 человек, то есть +1,8%), Чехии (8,4 тыс. людей, то есть +2,5%), Нидерландах (еще 3 515 граждан, то есть +2,9%).

Прирост на 45,8 тыс. человек (1,1%), был зафиксирован и в июне. В мае количество получателей временной защиты из Украины в Европейском Союзе увеличилось на 57,3 тыс. человек (+1,4%), в апреле — на 51 тыс. (+1,3%).

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В Евростате обращают внимание, что все три месяца второго квартала наибольший прирост наблюдался в Германии — суммарно 65,7 тыс. людей, на втором месте — Чехия с 23,9 тыс. человек, тогда как лидером сокращения все три месяца была Польша — на 22 тыс. человек.

В июле Польша также стала одной из двух стран, где сократилось количество лиц, пользующихся временной защитой — на 6,6 тыс. людей или -0,7%, тогда как второй страной оказалась Латвия (-1 760; -4,2%).

По состоянию на 31 июля, женщины составляли почти половину (46,6%) получателей временной защиты в ЕС, дети — чуть более трети (34,2%), а мужчины — менее пятой части (19,2%) от общего количества.

По информации Евростата, в июле на четвертое место по количеству беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС вышла Болгария со 162,98 тыс., которая обошла Испанию — 182,62 тыс. людей.

Источник: Евростат

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