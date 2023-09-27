В подмосковном Щелково начался пожар в районе аэродрома Чкаловский
В Московской области России, вблизи города Щелково военного аэродрома произошел масштабный пожар.
Фото пожара в подмосковном городе обнародовали местные Telegram-каналы.
Сообщается, что огонь сейчас почти погас.
Власти города или области пока не комментировали информацию о пожаре.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко