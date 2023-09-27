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Илья Нежигай, редактор ленты

В подмосковном Щелково начался пожар в районе аэродрома Чкаловский

В подмосковном Щелково начался пожар в районе аэродрома Чкаловский

В Московской области России, вблизи города Щелково военного аэродрома произошел масштабный пожар.

Фото пожара в подмосковном городе обнародовали местные Telegram-каналы.

Сообщается, что огонь сейчас почти погас.

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Власти города или области пока не комментировали информацию о пожаре.

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Москва, Пожежі, Росія
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