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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У підмосковному Щолково почалася пожежа в районі аеродрому Чкаловський

У підмосковному Щолково почалася пожежа в районі аеродрому Чкаловський

У Московській області Росії, поблизу міста Щолкове військового аеродрому сталась масштабна пожежа.

Фото пожежі у підмосковному місті оприлюднили місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вогонь наразі майже згас.

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Влада міста чи області наразі не коментувала інформацію про пожежу.

 

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Москва, Пожежі, Росія
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