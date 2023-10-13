Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль: какова цель визита

Министр обороны США Ллойд Остин находится в Израиле, чтобы ознакомиться с американской помощью, которую Вашингтон оперативно предоставил в первую неделю войны ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Глава Пентагона стал вторым высокопоставленным представителем США, посетившим Израиль за два дня. Ранее в страну прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цель — предотвращение расширение регионального конфликта.

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Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом Израиля.

Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив как раз в тот момент, когда израильские военные приказали сотням тысяч жителей города Газа эвакуироваться в преддверии наступления Израиля. А руководство боевиков ХАМАС призвало палестинцев оставаться в своих домах и стойко противостоять Израилю.

Своим приездом глава Пентагона хочет показать, что США готовы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты своей территории.

США уже передали Израилю бомбы малого калибра, а также ракеты-перехватчики для системы Железный купол. Скоро будет и новая поставка.

Стоит отметить, что авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford уже находится в восточной части Средиземного моря, а второй авианосец США отбыл в пятницу из Вирджинии — он также направлялся в этот регион.

Ллойд Остин отказался сообщить, осуществляют ли США наблюдательные полеты в регионе, однако США оказывают израильтянам разведывательную помощь и консультируют по ситуации с заложниками.

Источник : AP News

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