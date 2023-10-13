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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Ізраїлю: яка мета візиту

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін перебуває в Ізраїлі, щоб ознайомитися з американською допомогою, яку Вашингтон оперативно надав у перший тиждень війни ЦАХАЛ з бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє агенство The Associated Press.

Глава Пентагону став другим високопоставленим представником США, який відвідав Ізраїль за два дні. Раніше до країни прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Його мета – запобігання розширенню регіонального конфлікту.

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Остін зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом Ізраїлю.

Ллойд Остін прибув у Тель-Авів якраз у той момент, коли ізраїльські військові наказали сотням тисяч жителів міста Газа евакуюватися напередодні наступу Ізраїлю. А керівництво бойовиків ХАМАС закликало палестинців залишатися у своїх будинках і стійко протистояти ізраїльським ЗС.

Своїм приїздом глава Пентагону хоче показати, що США готові забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту своєї території.

США вже передали Ізраїлю бомби малого калібру, а також ракети-перехоплювачі для системи Залізний купол. Скоро буде і нове постачання.

Варто зазначити, що авіаносна ударна група USS Gerald R. Ford уже перебуває у східній частині Середземного моря, а другий авіаносець США відбув у п’ятницю з Вірджинії – він також прямує в цей регіон.

Ллойд Остін відмовився повідомити, чи здійснюють США спостережні польоти в регіоні, проте США надають ізраїльтянам розвідувальну допомогу та консультують щодо ситуації із заручниками.

Джерело: AP News
Війна в Ізраїлі, Ллойд Остін, Пентагон
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