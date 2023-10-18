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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Германии активизировались спецслужбы России — начальник контрразведки ФРГ

дах Бундестагу Німеччини
Фото: Unsplash

После полномасштабного российского вторжения в Украину в Германии значительно активизировались спецслужбы РФ. Об этом заявил глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг в интервью Радио Свобода.

По его словам, еще до 24 февраля 2022 года российский шпионаж и подрывная деятельность в Германии достигли уровня холодной войны. Он отметил, что благодаря высылке в прошлом году шпионов, которые прикрывались дипломатическим статусом, проблема стала менее насущной.

Он рассказал, что российские спецслужбы прибегают к кибератакам, в частности, перед парламентскими выборами российские хакеры взломали аккаунты ряда депутатов Бундестага. Ранее группе APT 28 удалось взломать серверы Бундестага, похитив большой объем информации.

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Кроме того, Россия проводит операции по воздействию на население Германии. Хальденванг отметил, что ранее Москва осуществляла это непосредственно через российские государственные СМИ, но после принятия санкций ЕС это стало не так просто. Однако эти СМИ до сих пор распространяют информацию через интернет.

Глава контрразведки ФРГ указал на многочисленные попытки распространения российской пропаганды через социальные сети и с помощью так называемых инфлюенсеров.

Также Россия использует, в частности, так называемых странствующих агентов. Хальденванг предположил, что в Германии и Восточной Европе могут находиться нелегалы с поддельными документами, которые пытаются выслеживать людей.

Немецкая разведка фиксирует случаи шпионажа с помощью внедрения классических агентов, которые “пытаются развивать сеть контактов и получать информацию”. Они также применяют все имеющиеся методы “мягкого” шпионажа и шантажа”.

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Источник: Радио Свобода
Німеччина, Российская пропаганда, Росія, Шпигуни
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