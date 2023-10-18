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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Німеччині активізувалися спецслужби Росії – начальник контррозвідки ФРН

дах Бундестагу Німеччини
Фото: Unsplash

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у Німеччині значно активізувалися спецслужби РФ. Про це заявив голова контррозвідки ФРН Томас Хальденванг в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, ще до 24 лютого 2022 року російське шпигунство і підривна діяльність у Німеччині досягли рівня холодної війни. Він зазначив, що завдяки висилці минулоріч шпигунів, які прикривалися дипломатичним статусом, проблема стала менш нагальною.

Він розповів, що російські спецслужби вдаються до кібератак, зокрема, перед парламентськими виборами російські хакери зламали акаунти низки депутатів Бундестагу. Раніше групі APT 28 вдалося зламати сервери Бундестагу, викравши великий обсяг інформації.

Зараз дивляться

Крім того, Росія проводить операції з впливу на населення Німеччини. Хальденванг зазначив, що раніше Москва здійснювала це безпосередньо через російські державні ЗМІ, але після ухвалення санкцій ЄС це стало не так просто. Однак ці ЗМІ досі поширюють інформацію через інтернет.

Глава контррозвідки ФРН вказав на численні спроби поширення російської пропаганди через соціальні мережі та за допомогою так званих інфлюенсерів.

Також Росія використовує, зокрема, так званих мандрівних агентів. Хальденванг припустив, що у Німеччині та Східній Європі можуть перебувати нелегали з підробленими документами, які намагаються вистежувати людей.

Німецька розвідка фіксує випадки шпигунства за допомогою впровадження класичних агентів, які “намагаються розвивати мережу контактів та отримувати інформацію”. Вони також застосовують усі наявні методи “м’якого” шпигунства і шантажу”.

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Джерело: Радіо Свобода
Німеччина, Російська пропаганда, Росія, Шпигуни
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