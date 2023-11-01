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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Угроза нацбезопасности: Болгария выдворила журналиста из РФ, который спрятался в посольстве

олександр гацак

Болгария выдворила из страны российского журналиста и корреспондента Российской газеты Александра Гацака из-за угрозы национальной безопасности страны. Его подозревали в шпионаже.

Об этом сообщает издание Nova.bg со ссылкой на заявление Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ГАНС).

— В связи с деятельностью, представляющей угрозу национальной безопасности Болгарии, по распоряжению председателя ГАНС, к гражданину России Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту газеты Российская газета, применены принудительные административные меры такие, как аннулирование права на проживание, выдворение и запрет на запрет на въезд и проживание на территории государств-членов Евросоюза, — заявили в SANS.

21 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД, а позже и в ГАНС. Впрочем, россиянин отказался появляться и “спрятался в посольстве России”.

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Тогда Государственное агентство национальной безопасности обратилось за помощью в МИД Болгарии, после вмешательства которого Гацак все же покинул территорию страны 1 ноября.

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Угроза нацбезопасности: Болгария выдворила журналиста из РФ, который спрятался в посольстве

В ГАНС подчеркнули, что их действия направлены на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы слова и высказываний.

Российская газета — это официальное издание правительства РФ. В нем публикуются решения и распоряжения, после чего они вступают в силу.

Источник: Nova.bg

Фото: Facebook/Александр Гацак

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Болгария, Громадянство РФ, Росія, Шпигуни
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