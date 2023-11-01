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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Загроза нацбезпеці: Болгарія видворила журналіста з РФ, який сховався у посольстві

олександр гацак

Болгарія видворила з країни російського журналіста та кореспондента Російської газети Олександра Гацака через загрозу національній безпеці країни. Його підозрювали у шпигунстві.

Про це повідомляє видання Nova.bg з посиланням на заяву Державного агенства національної безпеки Болгарії (ДАНС).

У зв’язку з діяльністю, що становить загрозу національній безпеці Болгарії, за розпорядженням голови ДАНС, до громадянина Росії Олександра Гацака, акредитованого в Болгарії кореспондента газети Російська газета, застосовано примусові адміністративні заходи такі, як анулювання права на проживання, видворення та заборона на заборона на в’їзд і проживання на території держав-членів Євросоюзу, – заявили в SANS.

21 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС, а пізніше й до ДАНС. Втім, росіянин відмовився з’являтися та “сховався у посольстві Росії”.

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Тоді Державне агенство національної безпеки звернулося за допомогою до МЗС Болгарії, після втручання якого Гацак все ж залишив територію країни 1 листопада.

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У ДАНС наголосили, що їхні дії спрямовані на захист національної безпеки, а не на обмеження свободи слова та висловлювань.

Російська газета – це офіційне видання уряду РФ. У ньому публікуються рішення та розпорядження, після чого вони набирають чинності.

Джерело: Nova.bg

Фото: Facebook/Олександр Гацак

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Болгарія, Громадянство РФ, Росія, Шпигуни
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